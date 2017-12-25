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İsrail 2 Türk vatandaşını sınır dışı etti

İsrail'de Mescid-i Aksa'nın Pamukçular Kapısı'nda gözaltına alınan 3 Türk vatandaşından 2'si sınır dışı edilip, Türkiye saatiyle 16.20'de İstanbul'a gönderildiler.

Haber Merkezi | 25.12.2017 - 17:52..
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ABD'nin hukusuz kararı sonrası dünyanın dört bir yanında protestolar devam ederken, gösterilerin en sıcak yaşandığı yer ise Kudüs'tü.

GÖZALTINA ALINDILAR

Kudüs'te gösterilerin devam ettiği sırada Mescid-i Aksa'nın Pamukçular Kapısın'da Türk vatandaşları, İsrail askerleri tarafından gözaltına alınmıştı.

SERBEST KALDILAR

Gözaltına alınan 3 türk vatandaşı kefaletle serbest bırakılmış ve mahkemede verdikleri Rabia pozu dikkat çekmişti.

İsrail 2 Türk vatandaşını sınır dışı etti

SINIR DIŞI EDİLDİLER

İsrail polisi Abdullah Kızılırmak ve Mehmet Gargılı isimli iki Türk vatandaşını sınır dışı etti.

Kudüs'te cuma günü gözaltına alınan ve cumartesi akşamı çıkarıldıkları mahkemede kefalet karşılığı serbest bırakılan 3 Türk vatandaşından Kızılırmak ve Gargılı, Türkiye saatiyle 16.20'de Türk Hava Yollarına (THY) ait uçağa bindirilerek İstanbul'a gönderildi.

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