İsrail 2 Türk vatandaşını sınır dışı etti

ABD'nin hukusuz kararı sonrası dünyanın dört bir yanında protestolar devam ederken, gösterilerin en sıcak yaşandığı yer ise Kudüs'tü.

GÖZALTINA ALINDILAR

Kudüs'te gösterilerin devam ettiği sırada Mescid-i Aksa'nın Pamukçular Kapısın'da Türk vatandaşları, İsrail askerleri tarafından gözaltına alınmıştı.

SERBEST KALDILAR

Gözaltına alınan 3 türk vatandaşı kefaletle serbest bırakılmış ve mahkemede verdikleri Rabia pozu dikkat çekmişti.

SINIR DIŞI EDİLDİLER

İsrail polisi Abdullah Kızılırmak ve Mehmet Gargılı isimli iki Türk vatandaşını sınır dışı etti.

Kudüs'te cuma günü gözaltına alınan ve cumartesi akşamı çıkarıldıkları mahkemede kefalet karşılığı serbest bırakılan 3 Türk vatandaşından Kızılırmak ve Gargılı, Türkiye saatiyle 16.20'de Türk Hava Yollarına (THY) ait uçağa bindirilerek İstanbul'a gönderildi.