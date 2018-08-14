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İsrail 2010'da el koyduğu postaları Filistinlilere verdi

İsrail, 2010'dan bu yana dünyanın farklı ülkelerinden Filistin'e gönderilen ancak alıcılarına ulaşmasına izin vermeyerek el koyduğu tonlarca postayı yıllar sonra Filistin hükümetine teslim etti.

AA | 14.08.2018 - 03:17..
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Filistin İletişim ve Bilgi Teknolojisi Bakanı Allam Musa, yaptığı yazılı açıklamada, Filistin'e gönderilen postaların Ürdün üzerinden sahiplerine ulaştırılmaya başlandığı tarih olan 2010'dan bu yana İsrail tarafından el konulan ve bugün tonları bulan binlerce postanın İsrailli yetkililerce Filistin hükümetine teslim edildiğini belirtti.

Filistin'in 2016'da Uluslararası Posta Federasyonu aracılığında İsrail ile Ürdün'e doğrudan posta gönderimi konusunda bir anlaşma yaptığını hatırlatan Musa, şunları kaydetti:

"Ancak İsrail makamları, bu anlaşmanın uygulanmasını geciktirmeye devam ediyor ve postaların doğrudan Ürdün'e gönderilmesine izin vermiyor. Dolayısıyla uluslararası sözleşmelere aykırı hareket ediyor."

Musa ayrıca İsrail makamlarının Filistin yönetimine teslim etmesi gereken posta gelirleri ve vergilere de el koyduğunu, söz konusu meblağın yüz binlerce dolara tekabül ettiğini vurguladı.

10 YIL SONRA FİLİSTİN TARAFINA VERİLDİ

Öte yandan Filistin Postası Genel Müdürü Hüseyin Savafta,  İsrail'in 2010'dan bu yana el koyduğu aralarında "acele posta"ların da bulunduğu tonlarca mektup ve koliden oluşan postaları yıllar sonra ancak bugün Filistin'e iade ettiğini söyledi.

İsrail, işgal altındaki Filistin topraklarından diğer ülkelere yapılan ticari hareketliliği ve Filistinlilerin uluslararası geçişlerini, sınırlardaki hareketlerini sıkı şekilde kontrol ediyor.

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