İsrail 22 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın El-Halil kenti ile Kefer Kaddum, Silvad, Hazma, Abud, Beyt Avva, Es-Semmu ve El-Arrub beldelerinde Filistinlilere ait evlere gece saatlerinde baskın düzenlendiği belirtildi.

Baskınlar sonucu, "terör eylemlerine karıştıkları" iddiasıyla 22 Filistinlinin gözaltına alındığı ifade edildi.

İSRAİL FİLİSTİNLİLERİ GÖZALTINA ALIYOR

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskınlar düzenleyerek çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Filistin Esirler Cemiyetinin de aralarında bulunduğu kurumların hazırladığı rapora göre, İsrail hapishanelerinde 481'i işgal altındaki Doğu Kudüs'ten olmak üzere 57'si kadın, 300'ü çocuk yaklaşık 7 bin Filistinli bulunuyor.