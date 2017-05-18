taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.503
USD
3,5879
EURO
3,9981
ALTIN
145,13
PETR
52,0800

İsrail 22 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerlerinin, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde 22 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

18.05.2017 - 11:13
  1. Haberler
  2. Dünya

s

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın El-Halil kenti ile Kefer Kaddum, Silvad, Hazma, Abud, Beyt Avva, Es-Semmu ve El-Arrub beldelerinde Filistinlilere ait evlere gece saatlerinde baskın düzenlendiği belirtildi.

Baskınlar sonucu, "terör eylemlerine karıştıkları" iddiasıyla 22 Filistinlinin gözaltına alındığı ifade edildi.

İSRAİL FİLİSTİNLİLERİ GÖZALTINA ALIYOR

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskınlar düzenleyerek çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Filistin Esirler Cemiyetinin de aralarında bulunduğu kurumların hazırladığı rapora göre, İsrail hapishanelerinde 481'i işgal altındaki Doğu Kudüs'ten olmak üzere 57'si kadın, 300'ü çocuk yaklaşık 7 bin Filistinli bulunuyor.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüşmesini anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüşmesini anlattı

133
Trump: Tarihte hiçbir politikacıya böyle davranılmadı

Trump: Tarihte hiçbir politikacıya böyle davranılmadı

19
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ ve Papaz açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ ve Papaz açıklaması

45
Arda Turan: Şu ana kadar hiç terk edilmedim

Arda Turan: Şu ana kadar hiç terk edilmedim

61
Almanya'nın ABD'den Türkiye isteği

Almanya'nın ABD'den Türkiye isteği

37
Ali Ağaoğlu Atatürk heykelinin açılışını yaptı

Ali Ağaoğlu Atatürk heykelinin açılışını yaptı

137
Survivor Nagihan estetik oldu

Survivor Nagihan estetik oldu

33
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM