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İsrail 4 Filistinliyi gerçek mermiyle yaraladı

İsrail askerleri, gösterilerine devam eden Filistinlilere ateş açtı.

AA | 28.06.2018 - 06:38..
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İsrail ordusu, 'Büyük Dönüş Yürüyüşü' protestolarına devam eden Filistinlilere gerçek mermiyle saldırdı. Gazze'de meydana gelen olayda 4 Filistinli yaralandı.

İsrail 4 Filistinliyi gerçek mermiyle yaraladı

14 BİNDEN FAZLA FİLİSTİNLİ YARALANDI

İsrail askerlerinin protestocu gruba gerçek mermilerle ateş açması sonucu 4 kişinin yaralandığı ifade edilirken, yaralıların durumuna ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Gazze sınırında 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde 130'dan fazla Filistinli İsrail askerlerinin saldırıları sonucu şehit oldu, 14 binden fazla Filistinli yaralandı. İsrail askerleri tarafından şehit edilen Filistinliler arasında, 2 gazeteci, 2 sağlık çalışanı da yer alıyor.

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