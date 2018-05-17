İsrail 4,5 ayda 18 çocuk öldürdü

Uluslararası Çocukları Savunma Örgütü, 30 Mart'ta başlayan ve dün sona eren Büyük Dönüş Yürüyüşü'nde İsrail askerlerinin 12 çocuğu öldürdüğü açıkladı. Yapılan açıklamada, Pazartesi günü de 3 çocuğu başından gerçek silahla vurmak suretiyle, İsrail'in 6 çocuğu daha öldürdüğü duyuruldu.

1 GÜNDE 63 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

Örgüt, çocukların öldürülme ve yaralanma yerlerine bakılarak İsrail güçlerinin hiç tehdit oluşturmayan sivillere ve çocuklara karşı öldürücü güç kullandığını bildirdi. Açıklamada uluslararası normları görmezden gelerek Filistinli çocukları öldürmeleri veya sakat bırakmaları sebebiyle bu suçları işleyenlere hesap sorulabilmesi için acil tedbir alınmasını gerektiği belirtildi.

Raporda, İsrail’in geçen Pazartesi günü Gazze’nin İsrail sınırında Filistinlilerin yaptıkları gösterilerde en az 63 Filistinliyi gerçek mermi, plastik mermi, göz yaşartıcı bomba parçalarıyla öldürdüğü ve 3 bin 188 kişiyi de yaraladığı kaydedildi.