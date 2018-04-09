İsrail ABD'nin Suriye'ye saldırmasını istedi

Esad'ın yaptığı kimyasal saldırılara dikkat çekerek kendi vahşetlerini 'savunma' olarak göstermeye çalışan İsrail Kamusal Güvenlik Bakanı Erdan, "Doğu Guta'daki durum, uluslararası toplumun iki yüzlülüğünü gösteriyor" ifadelerini kullandı.





"SURİYE'DE İNSANLAR ÖLÜYOR"

Gazze'de sivilleri öldüren İsrail'in bakanı Erdan, ordu radyosuna konuştu. Erdan, "Suriye'de onlarca insan ölürken, İsrail'in sınırına sivilleri gönderen terör örgütü Hamas ile mücadele etmesiyle uğraşıyorlar. Doğu Guta'daki durum, uluslararası toplumun iki yüzlülüğünü gösteriyor." şeklinde konuştu.

Gazze'deki son Filistin askeri saldırısında biri gazeteci olmak üzere 30'dan fazla sivil hayatını kaybetti.

"ABD ASKERİ MÜDAHALEDE BULUNMALI"

Yaptığı açıklamaylla kimyasal saldırı yapan Esad rejimini hedef alan Erdan, kişisel olarak ABD'nin Suriye'ye askeri müdahalede bulunması gerektiğine inandığını söyledi.

İsrailli bakan, saldırı iddiasının Suriye'deki ABD'nin askeri varlığının artması gerektiğinin ispatı olduğunu ekledi