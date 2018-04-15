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İsrail ABD'nin yanında olduğunu ilan etti

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'dan, ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'ye karşı düzenlediği operasyona destek geldi.

Haber Merkezi | 15.04.2018 - 08:58..
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Başbakan Netanyahu, yaptığı yazılı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Kimyasal silah kullanımına karşı durma kararını" desteklediklerini belirtti.

ABD'YE DESTEK

Netanyahu, "ABD'nin aldığı ve İngiltere ile Fransa'nın desteklediği karar, bu ülkelerin kimyasal silahla mücadele taahhüdünün beyanla sınırlı kalmadığını gösteriyor. Beşar Esad, kitle imha silahlarını ele geçirme ve kullanma konusundaki sorumsuz çabaları, uluslararası hukuka saygısızlığı ve İran güçlerinin Suriye'de üs kurmasına izin vermesi nedeniyle Suriye'yi tehlikeye attığını bilmeli" ifadelerini kullandı.

"DEĞİŞİM YOK"

Netanyahu, Başkan Trump'ın kimyasal silah kullanımı ve yaygınlaştırılmasına karşı durma kararına İsrail'in tam destek verdiğini bir yıl önce açıkça belirttiğini hatırlatarak, bu konuda Başkan Trump'ın kararlılığında ve İsrail'in desteğinde bir değişme yaşanmadığını vurguladı.

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