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İsrail Arakib köyündeki evleri 123. kez yıktı

Necef Çölü'nde Filistinlilerin yaşadığı El-Arakib köyüne polis eşliğinde baskın yapan İsrail güçleri, buradaki evleri 123. kez yıkdı.

İHA | 29.12.2017 - 04:31..
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Buldozerlerle Filistinlilerin yaşadığı El-Arakib köyüne baskın yapan İsrail güçleri, polis eşliğinde ülkenin güneyindeki Necef (Negev) Çölü'nde bulunan Filistinlilerin evlerini yıktı.

İsrail Arakib köyündeki evleri 123. kez yıktı

7 YILDA 123 KEZ

İsrail güçleri, Temmuz 2010'dan bu yana Filistinlilere ait evleri 123’üncü kez buldozerlerle yıktı.

El-Arakib köyü, İsrail işgal güçleri tarafından “tanınmayan” 35 Filistinli bedevilere ait köylerden biri. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün çevresinde yaşayan Filistinlilerin yaşadıkları yerlerden çıkarılması kararı almıştı.

İsrail Arakib köyündeki evleri 123. kez yıktı

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