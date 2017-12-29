İsrail Arakib köyündeki evleri 123. kez yıktı

Abdülkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Abdullah Gül'ün ayrı düşmesinin nedenini, Gül'ün Gezi olayları ve 17-25 Aralık süreçlerinde Erdoğan'ın yanında olmamasına bağladı.

7

Yaralısını hastaneye götürürken ikinci kazayı yaptı

Düzce'de bisikletle otomobil çarpıştı. Bisiklet sürücüsü hastaneye kaldırılırken, otomobil bir kez daha kaza yaptı.