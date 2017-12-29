İsrail Arakib köyündeki evleri 123. kez yıktı

Buldozerlerle Filistinlilerin yaşadığı El-Arakib köyüne baskın yapan İsrail güçleri, polis eşliğinde ülkenin güneyindeki Necef (Negev) Çölü'nde bulunan Filistinlilerin evlerini yıktı.
7 YILDA 123 KEZ
İsrail güçleri, Temmuz 2010'dan bu yana Filistinlilere ait evleri 123’üncü kez buldozerlerle yıktı.
El-Arakib köyü, İsrail işgal güçleri tarafından “tanınmayan” 35 Filistinli bedevilere ait köylerden biri. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün çevresinde yaşayan Filistinlilerin yaşadıkları yerlerden çıkarılması kararı almıştı.