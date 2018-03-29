İsrail askeri 3 yaşındaki çocuğu alıkoydu

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Beyaz Saray: Kim'e maksimum baskı işe yaradı

Beyaz Saray, Kim Jong-un'un Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yaptığı görüşmeden memnun olduğunu belirtti. Trump ise yapılacak görüşme için, "dört gözle bekliyorum" dedi.