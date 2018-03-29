taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
114.129
USD
4,0103
EURO
4,9429
ALTIN
171,23
PETR
68,9800

İsrail askeri 3 yaşındaki çocuğu alıkoydu

israil askerleri Filistin'in El Halil kentinde 3 yaşındaki bir çocuğu bıçak taşıyor gerekçesiyle alıkoydu.

Haber Merkezi | 29.03.2018 - 04:00..
  1. Haberler
  2. Dünya

Dırgam Mesvede isimli 3 yaşındaki bir Filistinli çocuk, İsrail askerleri tarafından alıkoyuldu. Babası ve abisinin çabaları minik Dırgam'ı kurtardı.

İsrail askeri 3 yaşındaki çocuğu alıkoydu

3 YAŞINDAKİ ÇOCUK İÇİN "BIÇAK TAŞIYOR" DEDİLER

İsrail askerleri, 'bıçak taşıdığı' iddiasıyla zorla tuttuğu çocuğu korkuttu. Gözaltına alındığını söyledikleri çocuk ağlamaya başladı.

Ağlayan minik Dırgam Mesvede'nin abisi ve babası İsrail askerleriyle uzun süre tartıştı. Çocuğunun bıçak taşımadığını anlatan baba, büyük oğluyla verdiği mücadele sonrası 3 yaşındaki Mesvede'yi kurtardı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Almanya, BMGK üyeliği için İsrail ile yarışıyor
Almanya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 5 daimi üyesi arasına girmek istiyor.
Beyaz Saray: Kim'e maksimum baskı işe yaradı
Beyaz Saray, Kim Jong-un'un Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yaptığı görüşmeden memnun olduğunu belirtti. Trump ise yapılacak görüşme için, "dört gözle bekliyorum" dedi.
Beğendikleri adamı kaçırmaya çalışan 3 kadına 7 gün hapis
Çin'in Hangzhou kentinde alkolü fazla kaçıran 3 kadın, yolda gördükleri ve beğendikleri bir adamı kaçırmaya çalıştı.
Trump bir bakanı daha değiştirecek
Trump, Gazi İşleri Bakanı David Shulkin'in kısa süre içinde görevinden ayrılacağını ve onun yerine aynı zamanda kendi doktoru olan Amiral Ronny L. Jackson'ı getirmeyi planladığını açıkladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Rusya'nın denizaltısavar uçakları Amerika'ya uçtu

Rusya'nın denizaltısavar uçakları Amerika'ya uçtu

8
Afrin sınırına Türk bayrağı dikildi

Afrin sınırına Türk bayrağı dikildi

32
Bursa'da 150 öğrenci gıda zehirlenmesinden hastanelik ol

Bursa'da 150 öğrenci gıda zehirlenmesinden hastanelik ol

12
Dur ihtarına uymayan şüpheli polise çarpıp kaçtı

Dur ihtarına uymayan şüpheli polise çarpıp kaçtı

4
Beyaz Saray: Kim'e maksimum baskı işe yaradı

Beyaz Saray: Kim'e maksimum baskı işe yaradı

6
Beğendikleri adamı kaçırmaya çalışan 3 kadına 7 gün hapis

Beğendikleri adamı kaçırmaya çalışan 3 kadına 7 gün hapis

8
Pakistan'da toprak kayması: En az 7 ölü

Pakistan'da toprak kayması: En az 7 ölü

1
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM