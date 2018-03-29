İsrail askeri 3 yaşındaki çocuğu alıkoydu

Dırgam Mesvede isimli 3 yaşındaki bir Filistinli çocuk, İsrail askerleri tarafından alıkoyuldu. Babası ve abisinin çabaları minik Dırgam'ı kurtardı.
3 YAŞINDAKİ ÇOCUK İÇİN "BIÇAK TAŞIYOR" DEDİLER
İsrail askerleri, 'bıçak taşıdığı' iddiasıyla zorla tuttuğu çocuğu korkuttu. Gözaltına alındığını söyledikleri çocuk ağlamaya başladı.
Ağlayan minik Dırgam Mesvede'nin abisi ve babası İsrail askerleriyle uzun süre tartıştı. Çocuğunun bıçak taşımadığını anlatan baba, büyük oğluyla verdiği mücadele sonrası 3 yaşındaki Mesvede'yi kurtardı.