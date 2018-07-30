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İsrail askeri 4 Filistinli gazeteciyi tutukladı

İsrail askerleri işgalin içinde olan Batı Şeria'da 4 Filistinli gazeteciyi tutukladı.

AA | 30.07.2018 - 11:57..
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Sabahın erken saatlerinde Batı Şeria'da bulunan Ramallah kentine baskın  düzenleyen İsrail askerleri Lübnan merkezli Al-Quds televizyonunda muhabirlik yapan 4 gazeteciyi gözaltına aldı.

4 FİLİSTİNLİ GÖZALTINA ALINDI

Gözaltına alınan gazetecilerin Ala er-Rimavi, Muhammed Alvan, Kuteybe Hamdan ve Husni Abdulcelil kimlikli olduğu tespit edildi. Basın mensubu Alvan'ın kardeşi Fatin Alvan, İsrail askerlerinin evlerine baskın düzenlediğini belirterek kardeşine ait bilgisayar ve kameraya el koyduklarını söyledi. Kardeşinin "Hamas'tan para aldığı" iddiasıyla gözaltına alındığını ekleyen Fatih Alvan, kardeşinin hiçbir surette Hamas'tan para almadığını vurgulayarak yapılan suçlamaları reddetti.

AL- QUDS TV YAYINLARI ENGELLENDİ

İsrail Savunma Bakanı olan Avigdor Liberman geçtiğimiz haftalarda Lübnan merkezli Filistin kanalı Al-Quds'ün ülkedeki faaliyetlerinin engelleneceğini ve yasakladığını açıklamıştı.

İŞGAL BÖLGELERİNDE CANLI YAYIN YAPILIYORDU

Al-Quds TV Kudüs başta olmak üzere abluka altında olan Gazze, Batı Şeria'daki Filistin halkının yaşadıklarını naklen yayınlayıp anlatıyordu. Al-Quds TV, diasporadaki Filistinli iş adamları ve önde gelen şahsiyetler tarafından 2008'de Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta kuruldu.

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