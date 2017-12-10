ABD Başkanı Trump'ın, üç semavi dinin değeri Kudüs için verdeiği skandal karar sonrası, dünya çapında protestolar sürerken, İsrail ordusu Kudüs, Filistin ve Gazze'de girebildiği tüm bölgelerde varlığını yeniden artırma çabasında.

İSRAİL ASKERİ, FİLİSTİNLİ ESNAFIN MALLARINI YAĞMALADI

Bir İsrail askeri, birliğiyle devriye gezdiği sokakta, seyyar satıcıya ait tezgahtaki meyvelerden çalarken, çaldıklarından bir kısmını da arkadaşlarıyla paylaştı.

İsrail askeri Filistinli satıcının tezgahını yağmaladı

İSRAİL ORDUSU: "O KOMUTANI AÇĞIA ALDIK"

İsrailli komutanın, askerlerle halk arasındaki çatışmalardan kaçan Filistinli esnafın terk ettiği tezgahtan kendisi ve arkadaşları için elma çalma anına ilişkin görüntüler, sosyal medyada yayılarak alay konusu oldu.

Bunun üzerine İsrail ordusu, elma çalan askerin açığa alındığını duyurdu.

Komutanın elma çaldığını doğrulayan ordudan yapılan açıklamada, "Bu davranış, İsrail ordusundaki bir asker veya komutandan beklediğimiz bir davranış değil. (Elma çalan) Komutan açığa alındı ve disiplin cezasına çarptırılacak." ifadelerine yer verildi.

"Givati" isimli tugayda görev yaptığı belirtilen komutanın kimliği açıklanmadı.

Hırsızlık olayının, Trump'ın, "Kudüs'ü İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararının ardından çıkan olaylar esnasında yaşandığı belirtildi.