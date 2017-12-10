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İsrail askeri Filistinli tüccarın elmalarını çaldı

Batı Şeria'nın El Halil kentinde İsrailli bir askerin, Filistinli satıcıdan elma çaldığı anlar kameralara yansıdı.

Haber Merkezi | 10.12.2017 - 15:56..
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Kudüs meselesi ile İsrail'in Filistin topraklarını işgali büyük tepkilere neden oldu. İsrail'in adeta ABD ile el ele verip Kudüs'ü gasp etmeleri büyük tepkilere yol açarken, toprak hırsızı İsrail'in yalnızca Filistinlilerden toprak çalmadığı ortaya çıktı.

İsrail askeri Filistinli tüccarın elmalarını çaldı ViDEO

TEZGAHTAN ELMA ÇALDILAR

İşgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil şehrinde İsrailli askerler, sokaktaki Filistinlilere ait meyve tezgahından elma çalma anının yer aldığı görüntüler sosyal medyada ortaya çıktı.

İsrail askeri Filistinli tüccarın elmalarını çaldı

İsrailli komutanın, askerlerle halk arasındaki çatışmalardan kaçan Filistinli esnafın terk ettiği tezgahtan kendisi ve arkadaşları için elma çalma anına ilişkin görüntüler, sosyal medyada günün en çok paylaşılan görüntülerinden olurken, görüntüler "İsrail yalnızca Filistinlilerin topraklarını çalmıyormuş" yorumları da beraberinde getirdi.

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