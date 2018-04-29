İsrail askeri Lübnan vatandaşını alıkoydu

Lübnan sınırlarına giren İsrail askerleri, ülkenin güneyindeki Şeba'da bir vatandaşı gerekçe göstermeden gözaltına aldı. Lübnan vatandaşını kendi sınırları içine götüren askerler, şahsı alıkoydu.

ORDU AÇIKLAMA YAPMADI

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail askerleri, Şeba'da sınır çitleri dışında Lübnanlı bir vatandaşı alıkoyarak İsrail tarafına götürdü.

Lübnan ordusunun, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL) ile vatandaşının iadesi için çalıştığı belirtildi.

Lübnan ve İsrail ordusundan konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.