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İsrail askeri: Müdahalemiz devam edecek

Filistinlilerin 42. Toprak Günü etkinliğinde sivillere gerçek mermiyle ateş ederek 17 kişiyi öldüren ve yüzlercesini de yaralayan İsrail'den "müdahalemiz devam edecek" açıklaması geldi.

AA | 02.04.2018 - 06:26..
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Yıllardır abluka altında tuttukları bölgelerde kadın, çocuk ve engelli ayrımı yapmadan sivilleri öldüren İsrail'in subayı, "Keskin nişancılar yerlerini terk etmeyecek. Müdahaleler devam edecek" şeklinde konuştu.

Filistinli sivillere yaptığı katliama devam edecelerini açıklayan İsrail ordusu subayları, 'sivilleri öldürüldüğü' yönünde haber yapanlar için soruşturma başlatacaklarını da belirtti.

İsrail askeri: Müdahalemiz devam edecek

"MÜDAHALELERİMİZ DEVAM EDECEK"

Haaretz gazetesinin üst düzey subaylara dayandırılan haberinde, "Cuma günü olduğu gibi Gazze'deki göstericilere karşı müdahalelerimize devam edeceğiz." ifadesine yer verildi.

Gazeteye konuşan askeri yetkililer, sınır şeridi boyunca keskin nişancı konuşlandırılmaya devam edileceğini ve görevlerinde değişiklik yapılmayacağını vurguladı.

İsrail askerlerinden Toprak Günü yürüyüşüne müdahale VİDEO

SİVİLLERİ ÖLDÜRÜP BİR DE SORUŞTURMA BAŞLATACAKLAR

Askerlerin birincil görevinin, göstericilerin sınır şeridindeki tellere yaklaşmasını engellemek olduğunu kaydeden subaylar, "ordu için tehlike oluşturmayan sivillerin öldürüldüğü" yönündeki suçlamalarla ilgili soruşturma başlatılacağını dile getirdi.

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yıl dönümü kapsamında geçen cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında, barış yanlısı eylemler düzenliyor. İsrail askerlerinin, ilk günden beri eylemlere yönelik müdahaleleri sırasında 17 Filistinli şehit oldu, yüzlercesi yaralandı.

İsrail askeri: Müdahalemiz devam edecek

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