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İsrail askerleri yaşlı Filistinliyi sedyede gözaltına aldı

İsrail askerleri, Kudüs'ün doğusunda yaşlı bir Filistinliyi evinden sedye ile zorla çıkararak gözaltına aldı.

İHA | 07.08.2018 - 04:37..
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İsrail askerleri yaşlı Filistinliyi sedyede gözaltına aldı

İsrail askerleri, Kudüs’ün doğusundaki Abu Dis köyünde yaşlı bir Filistinli’ye saldırarak, evinden sedye ile zorla çıkarıp gözaltına aldı. Görgü tanıkları, İsrail askerlerinin yaşlı adamı nereye götürdüklerine dair bir şey söylemediklerini aktardı.

YAŞLI ADAMLAR BİRLİKTE 16 GÖZALTI

Yaşlı adamın evinden sedye ile çıkarıldığı anlar telefon kamerası ile kaydedildi. İsrail askerlerinin bugün Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te yaşlı adam ile birlikte toplam 16 kişiye daha baskın düzenleyip gözaltına aldığı öğrenildi.

Gözaltına alınanlar arasında 2 gazetecinin de olduğu aktarıldı.

İsrail askeri yaşlı Filistinliyi sedyede gözaltına aldı

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