İsrail askerleri 11 Filistinliyi gözaltına aldı

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Zeytin Dalı Harekatı hakkında yaptığı açıklamaların ardından emekli Orgeneral İlker Başbuğ, "Bu konuları siyasete alet etmeyin" dedi.

Başbuğ: Mücadele içindeyken bu açıklamalar olmaz

Kaçak elektrik kullanılmasını önleyen OSOS uygulaması için gelen ekibinin sokulmadığı Batman’ın Beşiri ilçesinde kaçak oranının yüzde 91 olduğu ortaya çıktı.

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ABD'den Münbiç'e medya destekli çıkartma

Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı'nı sürdürdüğü bu günlerde YPG'li terörist 'müttefiklerinin' geleceğinden endişe eden ABD, Münbiç'e üst düzey komutanları ve basın ordusu ile çıkartma yaptı.