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İsrail askerleri 11 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da 11 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

AA | 08.02.2018 - 13:05..
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İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde gece düzenlenen operasyonlarda "terör eylemlerine karıştıkları" iddiasıyla 11 Filistinli gözaltına alındı.

İsrail askerleri 11 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerleri 11 Filistinliyi gözaltına aldı ViDEO

İSRAİL'DEN FİLİSTİNLİLERE ZULÜM

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'daki askeri varlığını, Filistinlilerin muhtemel gösterilerini kontrol altına almak amacıyla güçlendirme kararı aldığı bildirildi.

İsrail devlet radyosunun haberinde, "Ordu komutanlığı, Batı Şeria'da hizmet eden güçlerini hafta sonu, özellikle de Filistinlilerle temas noktalarındaki kuvvetleri güçlendirme kararı aldı." ifadelerine yer verildi.

İsrail askerleri 11 Filistinliyi gözaltına aldı

İSRAİL'İN KEYFİ GÖZALTILARI

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

İsrail hapishanelerinde 300'ü çocuk yaklaşık 7 bin Filistinli bulunuyor.

İsrail askerleri 11 Filistinliyi gözaltına aldı

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