İsrail askerleri 14 Filistinliyi gözaltına aldı

1 Elektrik tüketimi ekimde arttı Türkiye'nin elektrik tüketimi ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6 artarak 23 milyar 161 milyon 713 bin kilovatsaate yükseldi.

2 Besicilerin kuzu heyecanı Türkiye'nin önemli küçükbaş hayvancılık merkezlerinden Şanlıurfa'da, besiciler, son günlerde kuzuların doğumuyla farklı bir telaş yaşıyor.

3 Ülkeye kaçak sokulan yavru köpekler ihaleyle satılacak Edirne'de bir otomobilin bagajında bulunan 5 yavru köpek, karantina süresinin dolmasının ardından, ihaleyle satışa sunulacak.

4 Trump ASEAN'ın selamlaşmasını beceremedi Sert ve kendine has üslubu ile gerçekleştirdiği tokalaşmaları ile bilinen Trump, ASEAN'ın ilginç tokalaşması karşısında zor anlar yaşadı.

5 Hagi ve Popescu Karşıyaka için İzmir'de Karşıyaka'ya talip olan Abromovich'in şirketi, takımı emanet edecekleri Hagi ve Popescu'yu İzmir'e gönderdi.

6 Kediyi kurtarmak için çıktığı ağaçta mahsur kaldı İstanbul Bayrampaşa'da, kediyi kurtarmak için çıktığı ağaçtan inemeyen genci itfaiye ekipleri kurtardı.