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İsrail askerleri 14 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerlerinin Batı Şeria'da 14 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

13.11.2017 - 11:00
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İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde evlere baskınlar düzenleyen İsrail askerleri "terör eylemlerine karıştıkları" iddiasıyla 14 Filistinliyi gözaltına aldı.

Açıklamada ayrıca, Batı Şeria'nın güneyindeki Beytullahim'de aracına düzenlenen taşlı saldırı sonrası hafif yaralanan bir İsraillinin hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

FİLİSTİNLİLERİN EVLERİNE BASKIN DÜZENLİYORLAR

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te evlere sık sık baskınlar düzenleyerek çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Filistinli kurumların hazırladığı rapora göre, İsrail hapishanelerinde 300'ü çocuk yaklaşık 7 bin Filistinli bulunuyor.

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