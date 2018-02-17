İsrail askerleri 148 Filistinliyi yaraladı

6 Ocak 2017'den beri devam eden gösterilere sert müdahalelerde bulunarak sivilleri katleden İsrail askerleri, yine göstericilere karşı gerçek mermi kullandı. Gazze ve Batı Şeria'da dehşet saçan askerler, 148 kişiyi yaraladı.

1 FİLİSTİNLİ TUTUKLANDI

Filistin’in Gazze-Batı Şeria kentlerinde ABD’nin Kudüs kararına karşı düzenlenen gösterilerde İsrail askerleri, Filistinli göstericilere karşı sert müdahalelerde bulundu. İsrail askerlerinin gerçek mermi kullandığı müdahalede 148 Filistinli yaralanırken, 1 Filistinli de tutuklandı.





GERÇEK MERMİ KULLANDILDI

İsrail askerleri bu gösterilere, göz yaşartıcı gaz ve plastik merminin yanı sıra zaman zaman gerçek mermiyle müdahale etti.