İsrail askerleri 21 Filistinliyi gözaltına aldı

Kira sözleşmesini şubat ayında yapanlar, evlerini yüzde 15,66'lık bir oranla kiraya verecek.

İran'ın başkenti Tahran'da cumhurbaşkanlığı ofisine girmeye çalışan bir kişi vurularak gözaltına alındı.

İran'da cumhurbaşkanlığı ofisinde bir kişi vuruldu

Paris'te, 2015 yılında 130 kişinin öldüğü terör saldırısının yaşayan tek zanlısı olan Salah Abdeslam, Brüksel'de hakim karşısına çıktı.

Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olan askerlerden Üsteğmen Muhammed Cihangir Çubukçu’nun cenazesi memleketi Şanlıurfa’ya getirildi.

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Japonya'da askeri helikopter düştü

Son dakika haberine göre, Japonya'nın güneyinde bir askeri helikopter, özel bir yerleşim alanına, anaokulun yanındaki binaya düştü.