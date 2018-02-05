İsrail askerleri 21 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerlerinin Filistinlilere yönelik sistematik baskıları ile keyfi tutulama ve gözaltıları sürüyor.
21 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde gece düzenlenen operasyonlarda "terör eylemlerine karıştıkları" iddiasıyla 21 Filistinli gözaltına alındı.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.
İsrail hapishanelerinde 300'ü çocuk yaklaşık 7 bin Filistinli bulunuyor.