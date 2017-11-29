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İsrail askerleri 23 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da 23 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

AA | 29.11.2017 - 10:40..
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İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde düzenlenen operasyonlarda "terör eylemlerine karıştıkları" iddiasıyla 23 Filistinli gözaltına alındı.

SORGULANACAKLAR

Gözaltına alınanların sorgulanmak üzere güvenlik birimlerine sevk edildiği belirtilen açıklamada daha fazla bilgi verilmedi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor. İsrail hapishanelerinde 300'ü çocuk yaklaşık 7 bin Filistinli bulunuyor.



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