İsrail askerleri 3 Filistinliyi şehit etti

İsrail askerlerinin, Gazze Şeridi’nin kuzeyinde barışçıl gösteri düzenleyenlere ateş açması sonucu 2 Filistinli hayatını kaybetti.

İKİ BÖLGEDE DE CAN KAYBI VAR

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze’nin kuzeyinde İsrail’in saldırılarında şehit olan kişilerin kimliklerinin, Muhamad Ahmed Abu Najy (34) ve Ahmed Muhamed Omer (20) olarak açıkladı.

İsrail askerleri daha sonra Mescidi Aksa’nın Bab el-Amud kapısında, bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğunu iddia ettiği 1 Filistinli gence daha ateş açtı. Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, henüz kimliği belirlenemeyen Filistinli bir gencin İsrail askerleri tarafından Kudüs’te açılan ateş sonucu öldürüldüğü belirtildi.