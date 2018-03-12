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İsrail askerleri 4 Filistinli genci yaraladı

Batı Şeria’daki El Bireh bölgesinde İsrail askerleri, 4 Filistinli genci yaraladı.

İHA | 12.03.2018 - 17:51..
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Filistin kaynakları, Batı Şeria’daki El Bireh bölgesinde İsrail askerleriyle yaşanan gerginliklerde 4 Filistinli gencin yaralandığını bildirdi.

İSRAİL POLİSLERİ FİLİSTİNLİLERİ YARALADI

Öğrenci Konseyi Başkanı Ömer El Kisvani’nin geçtiğimiz Çarşamba günü Birzeit Üniversitesi kampüsünde tutuklanmasını protesto etmek amacıyla Ramallah’ın merkezinden Al-Bireh’in kuzey girişine doğru yapılan öğrenci yürüyüşünde çatışma çıktı.

İsrail güçleri, El-Bireh’in kuzeyinde bulunan Beit El kontrol noktasındaki çatışmalarda yaralanan iki genci tutuklamaya çalıştı ancak sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti ve iki genç kurtarıldı.

FİLİSTİNLİLER TUTUKLANDI

Yerel kaynaklar, İsrail işgal güçlerinin çatışmalar sırasında gençlere rastgele ateş açtığını ve sağlık ekiplerine saldırdıklarını söyledi. Kaynaklar, yaralılar arasında Birzeit Üniversitesi'nden bir öğrenci ve Filistin Kızılayı’ndan bir doktor olduğunu belirterek, İsrail güçlerinin çatışmalar sırasında yaralananların bir kısmını tutukladıklarını doğruladı.

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