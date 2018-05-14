İsrail askerleri, Batı Şeria'da 21 Filistinliyi yaraladı

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in müdahale ettiği gösterilerde 3'ü gerçek, 18'i plastik mermiyle olmak üzere 21 Filistinlinin yaralandığı, 55'inin göz yaşartıcı gaz nedeniyle boğulma tehlikesi yaşadığı belirtildi.

Gazze'nin İsrail sınırında çadırlar kuran Filistinliler, ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasını ve İsrail'in kuruluş yıl dönümü olan Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını protesto etmek için "milyonluk yürüyüş" adını verdikleri kapsamlı gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri, Gazze sınırında bugün düzenlenen gösterilerde şimdiye kadar 55 Filistinliyi şehit etti, yüzlercesi gerçek mermiyle olmak üzere 2 bin 771 Filistinliyi yaraladı.