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İsrail askerleri Batı Şeria'ya saldırdı

İşgal altındaki Batı Şeria'da protestoculara uygulanan şiddeti görüntüleyen gazetecileri de darp ettiler.

İHA | 28.12.2017 - 02:48..
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İsrail askerleri, Batı Şeria'da Trump'ın Kudüs kararına tepki gösterenlere gerçek mermiyle saldırdı. İsrail ordusu, olayları görüntüleyen gazetecileri de darp etti.

İsrail askerleri Batı Şeria'ya saldırdı

İsrail güçleri, Batı Şeria’daki protestolarda sert müdahalede bulundu VİDEO

GAZETECİLER DARP EDİLDİ

İsrail güçleri, ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımasını protesto eden Filistinlilere sert müdahalede bulunmaya devam ediyor. Batı Şeria’da yer alan Beytüllahim kentinde Filistinli göstericilere göz yaşartıcı gaz ve plastik mermilerle müdahale eden İsrail askerleri, bir aktvisti gözaltına alırken bazı gazetecileri darp etti.

ABD Başkanı Donald Trump, 6 Aralık’ta işgal altındaki Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıdığını ilan etmiş ve Tel Aviv’deki büyükelçiliği Kudüs’e taşıma talimatı vermesinin ardından Ramallah, Kudüs ve Batı Şeria’da gerginlik artmıştı.

İsrail askerleri Batı Şeria'ya saldırdı


Filistinliler tarafından düzenlenen protesto gösterilerinde, İsrail askerlerinin sert müdahalesinde birçok Filistinli yaralanırken can kayıpları da yaşanmıştı.

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