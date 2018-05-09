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İsrail askerleri bir Filistinliyi daha yaraladı

Gazze Şeridi'nin doğu sınırında İsrail askerleri 1 Filistinliyi yaraladı.

AA | 09.05.2018 - 21:24..
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İsrail askerleri bir Filistinliyi daha yaraladı

Gazze'nin doğu sınırında El-Bureyc Mülteci Kampı yakınında barışçıl gösteri düzenleyenlere İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu bir Filistinli yaralandı.

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında Büyük Dönüş Yürüyüşü adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

52 FİLİSTİNLİ ŞEHİT, 8 BİN FİLİSTİNLİ YARALI

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Gösterilerin başından bu yana aralarında gazetecilerin ve çocukların da olduğu 52 Filistinli İsrail askerleri tarafından şehit edildi, yaklaşık 8 bin Filistinli yaralandı.

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