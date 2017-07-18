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İsrail askerleri bir Filistinliyi öldürdü

İsrail askerlerinin, Batı Şeria'nın güneyindeki El-Halil kentinde bir Filistinliyi öldürdüğü bildirildi.

18.07.2017 - 15:38
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İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, El-Halil kentinde bir Filistinlinin, kontrol noktasına araçlı saldırı girişiminde bulunduğu iddia edildi. Açıklamada, Filistinlinin İsrail askerlerince açılan ateş sonucu öldüğü, olayda biri kadın 2 askerin hafif yaralandığı kaydedildi.

İsrail askerleri bir Filistinliyi öldürdü

Filistin makamlarından olayla ilgili şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmazken, yerel kaynaklar hayatını kaybeden Filistinlinin 30 yaşındaki Rafet Nazmi Hirbavi olduğu bilgisini aktardı.

2015'TEN BERİ 269 FİLİSTİNLİ VE 2 ÜRDÜNLÜ VATANDAŞ ÖLDÜRÜLDÜ

Resmi istatistiklere göre, İsrail güçleri ile Filistinliler arasında 2015'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs ile Gazze'de devam eden olaylarda, 2 Ürdün vatandaşı ve 269 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail tarafından ise söz konusu olaylarda 47 asker ve polis öldü.

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