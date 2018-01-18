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İsrail askerleri bir genci daha şehit etti

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinde Filistinli bir gencin İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu şehit olduğu bildirildi.

AA | 18.01.2018 - 03:35..
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Filistin haber ajansı WAFA, Cenin'in batısındaki Vadi Birkin bölgesinde İsrail askerleri ile Filistinliler arasında çıkan çatışmada 22 yaşındaki Filistinli Ahmed Nasr Cerrar'ın şehit edildiği bilgisini paylaştı. Filistin Sağlık Bakanlığı da bir Filistinlinin şehit olduğu bilgisini doğruladı ancak konuyla ilgili ayrıntılı bilgi vermedi.

İsrail askerleri bir genci daha şehit etti

ŞEHİT EVİ ABLUKAYA ALINDI

Görgü tanıkları ise İsrail askerlerinin, şehit edilen Cerrar'ın Vadi Birkin'deki evini buldozerlerle ablukaya aldığını, bölgeyi giriş çıkışlara kapattığını ve bölgeden zaman zaman silah yükseldiğini aktardı.

İsrail polisinden daha önce yapılan açıklamada, İsrail güçleri ile Filistinliler arasında Cenin'de çıkan çatışmada yaralananlar olduğu bildirilmiş ancak çatışmanın nedenine değinilmemişti.

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