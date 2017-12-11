İsrail askerleri çocukları gözaltına alıyor

Filistin halkının Kudüs mücadelesi, Gazze ve Batı Şeria sokaklarında devam ediyor. İsrail askerlerinin silahlarına karşı taş ve sopalarla karşılık veren Müslüman halk, kendilerini Siyonist rejimin sınır tanımaz saldırılarına karşı korumaya çalışıyor.

REUTERS/Mussa Qawasma (Filistinliler İsrailliler tarafından gözaltına alınıyor.)

İsrail askerleri Filistinli göstericileri acımasızca, yaşlarına bakmaksızın sokaklardan toplayarak hücrelere dolduruyor.

FİLİSTİNLİ ÇOCUKLAR GÖZALTINA

İsrail'in bu konudaki umursamaz tavrı, çocuk, kadın, erkek demeksizin herkesi acımasızca tutuklamasına neden oluyor.

İsrailli askerlerin tutuklama görüntüleri çokça görüldü, paylaşıldı. Ancak ilk kez bir hücre içerisinde tutulma görüntüleri paylaşıldı. Batı Şeria'nın El halil bölgesinde faaliyet gösteren Fajer TV isimli bir Filistinli basın organı, Filistinli gençlerin tutuklu halde bulundukları fotoğrafları paylaştı.

Fotoğrafta çok sayıda çocuk tutuklunun hücre gibi bir yere elleri kolları bağlı, gözleri kapalı bir halde tutulduğu görüldü.

Batı Şeria merkezli TV kanalı Facebook sayfasından bu görseli paylaştı.

FİLİSTİNLİLERE GÖZALTILAR VE İSRAİL MÜDAHALESİ

Filistin'de cuma gününden bu yana devam eden direnişte, bilanço giderek ağırlaşıyor. Kudüs'ün ABD tarafından İsrail'e peşkeş çekilmesinin ardından çıkan olaylarda yaralı sayısı 400'ü aştı.

Filistin Kızılay Derneği, 58 yaralının tedavi edildiğini, diğerlerinin ise tedavisinin sürdüğünü bildirirken 4 kişinin de müdahalelerde hayatını kaybettiği açıklandı.