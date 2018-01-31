İsrail askerleri Filistin'de bir çocuğu öldürdü

İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'da bir Filistinli çocuk daha öldürüldü. İsrail askerlerinin gerçek mermiyle saldırdığı protestocular arasındaki 16 yaşındaki Leys Heysem Ebu Naim, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
KALDIRILDIĞI HASTANEDE ŞEHİT OLDU
Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu ağır yaralanan 16 yaşındaki Filistinli Leys Heysem Ebu Naim'in, kaldırıldığı Ramallah kentindeki Filistin Tıp Merkezi'nde hayatını kaybettiği kaydedildi.