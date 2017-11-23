İsrail askerleri Filistinli çocuğu gözaltına aldı

İsrail askerlerinin keyfi gözaltıları sürüyor. Batı Şeria'da gerçekleştirilen "terör" operasyonlarında "şüpheli" gördüğü iddia edilen 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden birisi ise 9 yaşındaki bir çocuk oldu.

9 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA GÖZALTI

Batı Şeria'da baskın gerçekleştirilen evlerden biri de Ammar ailesine aitti. Evde hiçbir terör unsuru bulamayan İsrail askerleri yine de gözaltı gerçekleştirdiler. Hem de evin çocuğu olan 9 yaşındaki Muhammed Ammar'a.





İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin dün gece Batı Şeria'da 7 Filistinliyi "terör faaliyetlerine katıldıkları şüphesi" gerekçesiyle gözaltına aldığı belirtildi.

İSRAİL'İN KEYFİ GÖZALTILARI

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

İsrail hapishanelerinde 300'ü çocuk yaklaşık 7 bin Filistinli bulunuyor.