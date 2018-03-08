İsrail askerleri Filistinli kadınlara saldırdı

Filistinli sivilleri öldürmeye devam eden İsrail, bu kez de gücünü kadınlar üzerinde kullandı. Dünya Kadınlar Günü öncesi Filistinli kadınlar tarafından yapılan gösteriyi, 'izinsiz olduğu' bahnesiyle basan İsrail ordusu, şiddete başvurdu.

KADINLARA GAZ VE SES BOMBASI ATTILAR

İsrail askerleri, Dünya Kadınlar Günü öncesi Ramallah ile Kudüs arasındaki Kalendiya askeri kontrol noktası yakınlarında gösteri düzenleyen Filistinli kadınlara göz yaşartıcı gaz ve ses bombası ile müdahale etti.

Gazdan etkilenen onlarca kadın gösterici, olay yerindeki yardım ekipleri tarafından tedavi edildi.

İsrail askerlerinden Filistinli kadınlara sert müdahale VİDEO