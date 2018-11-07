İsrail askerleri Filistinli milletvekilini gözaltına aldı

Meclis'te devam eden komisyon görüşmelerinde masalara vuran muhalif milletvekilleri, devletin masasına vurdukları için büyük bir keyif yaşadı.

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ABD ara seçimlerindeki net sonuç: Demokratlar kazanamadı

ABD ara seçimlerinde demokratlar kazandı gibi görünse de gerçek aslında görünenden farklı. Trump yönetimi her ne kadar zorlanacak olsa da yeni dönemde yine başkan Trump olabilir.