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İsrail askerleri Filistinlilere ateş açtı

İsrail askerleri cuma namazı çıkışında protesto gösterileri düzenleyen Filistinlilerin üzerlerine ateş açtı, 17 kişi yaralandı.

Haber Merkezi | 11.05.2018 - 16:52..
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İsrail askerlerinin Filistinliliere yönelik zulmü devam ediyor. Cuma namazı çıkışında gösteriler düzeneleyen Filistinlilerin üzerlerine İsrail askerleri ateş açtı. Çıkan olaylarda en az 17 kişi yaralandı.

İsrail askerleri Filistinlilere ateş açtı

ORANTISIZ GÜÇ KULLANIMI

Gazze şeridindeki Filistinlilerin, 1948 yılındaki topraklarına dönüş hakkı veren BM’nin kararının uygulanması için 30 Mart'ta başlattıkları Büyük Dönüş Yürüyüşü'nün 7'nci haftasında 17 Filistinli yaralandı.

İsrail askerleri Filistinlilere ateş açtı

Binlerce Gazzeli, Büyük Dönüş Yürüyüşü için sabah erken saatlerde Gazze'nin batı kesiminde toplanmaya başladı. Bunun üzerine İsrail askerleri göstericilere yoğun bir şekilde gaz bombası fırlatmaya başladı. Göstericiler İsrail askerlerinin görüşlerini engellemek için otomobil lastiklerini yaktı.

İsrail askerleri Filistinlilere ateş açtı

FİLİSTİNLİLERİN ÜZERİNE ATEŞ AÇTILAR

İsrail askerleri gaz ve fişeklerle gerçekleştirdiği müdahaleye gerçek mermili silahları da ekkledi. Gazze şeridinin kuzeyinde Filistinlilierin üzerine ateş açan israil askerleri 17 sivili yaraladı.

İsrail askerleri Filistinlilere ateş açtı

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