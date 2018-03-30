taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
115.326
USD
3,9500
EURO
4,8722
ALTIN
168,37
PETR
69,4400

İsrail askerleri Filistinlilere saldırdı: 7 ölü, 500 yaralı

İsrail askerlerinin Filistinler'in Toprak Günü yürüyüşünde kesin nişancıların müdahalesi sonucu 7 Filistinli hayatını kaybederken, 500 Filistinli yaralandı.

Haber Merkezi | 30.03.2018 - 15:51..
  1. Haberler
  2. Dünya
İsrail askerleri Filistinlilere saldırdı: 7 ölü, 500 yaralı

d

İsrail'in 30 Mart 1976'da Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koymasının ardından yaşanan olayların anıldığı Toprak Günü'nde Filistinli grupların günler öncesinden yaptığı "Büyük Dönüş Yürüyüşü" çağrısına katılan on binlerce kişi, cuma namazını Gazze-İsrail sınırındaki Melka bölgesinde eda etti.

Gazzeliler namazın ardından büyük bir yürüyüş başlattı. İsrail askerleri yürüyüşe saldırdı. Bölgeden gelen ilk bilgilere göre 7 Filistinli hayatını kaybetti, 500 kişi de yaralandı.

Filistinlilerin 'Büyük Dönüş Yürüyüşü' başladı FOTO GALERİ

 

İsrail askerleri Filistinlilere saldırdı VİDEO

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Siirt'te 6 korucu şehit oldu

Siirt'te 6 korucu şehit oldu

243
MİT'in Kosova'daki FETÖ üyelerini yakalama anı

MİT'in Kosova'daki FETÖ üyelerini yakalama anı

76
MİT'in operasyonu Kosova'da görevden almalar getirdi

MİT'in operasyonu Kosova'da görevden almalar getirdi

130
Vincent van Gogh kimdir

Vincent van Gogh kimdir

10
Temel Karamollaoğlu'nun Che Guevara pozu

Temel Karamollaoğlu'nun Che Guevara pozu

190
Kılıçdaroğlu'nu büyücü efektiyle süsleyen CHP'li vekil

Kılıçdaroğlu'nu büyücü efektiyle süsleyen CHP'li vekil

70
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a tepki

68
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM