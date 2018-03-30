İsrail askerleri Filistinlilere saldırdı: 7 ölü, 500 yaralı

İsrail'in 30 Mart 1976'da Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koymasının ardından yaşanan olayların anıldığı Toprak Günü'nde Filistinli grupların günler öncesinden yaptığı "Büyük Dönüş Yürüyüşü" çağrısına katılan on binlerce kişi, cuma namazını Gazze-İsrail sınırındaki Melka bölgesinde eda etti.

Gazzeliler namazın ardından büyük bir yürüyüş başlattı. İsrail askerleri yürüyüşe saldırdı. Bölgeden gelen ilk bilgilere göre 7 Filistinli hayatını kaybetti, 500 kişi de yaralandı.

Filistinlilerin 'Büyük Dönüş Yürüyüşü' başladı FOTO GALERİ

İsrail askerleri Filistinlilere saldırdı VİDEO