İsrail askerleri Gazze'de 3 Filistinliyi yaraladı

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Han Yunus kentinin doğu sınırında düzenlenen barışçıl gösterilere İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu 1 Filistinli gerçek mermiyle yaralandı.

İki kişi de göz yaşartıcı gaz nedeniyle boğulma tehlikesi yaşadı. Yaralanan ve göz yaşartıcı gazdan etkilenen kişilerin Han Yunus'taki Avrupa Hastanesine kaldırıldığı belirtildi.

GERÇEK MERMİYLE VURULDULAR

Öte yandan, İsrail askerlerinin Gazze'nin doğu sınırındaki gösterilere müdahalesinde de 2 Filistinli gerçek mermiyle yaralandı.

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Gösterilerin başından bu yana aralarında gazetecilerin ve çocukların da olduğu 52 Filistinli İsrail askerleri tarafından şehit edildi, yaklaşık 8 bin Filistinli yaralandı.