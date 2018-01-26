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İsrail askerleri Gazze'de 9 Filistinliyi vurdu

İsrail askerleri, Gazze Şeridi'ne uygulanan ablukayı protesto eden Filistinlilere gerçek mermiyle saldırdı.

İHA | 26.01.2018 - 23:45..
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İsrail askerleri Gazze'de 9 Filistinliyi vurdu

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ABD Başkanı Trump'ın Kudüs kararı sonrası başlayan protestolarda sivillere gerçek mermiyle saldıran İsrail askerleri, bugün de Gazze'de Filistinlileri vurdu.

İsrail askerleri Gazze'de 9 Filistinliyi vurdu

İSRAİL ASKERLERİ 9 KİŞİYİ VURDU

İsrail’in Gazze Şeridi’ne uyguladığı ablukayı protesto eden Filistinlilere İsrail askerlerinin müdahalesi yine sert oldu. İsrail askerlerinin gerçek ve plastik mermi kullanması sonucu 9 Filistinli yaralandı.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin gösteri düzenleyen Filistinli gençlere açtığı ateş sonucu 9 kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı ifade edildi.

İsrail askerleri Gazze'de 9 Filistinliyi vurdu


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