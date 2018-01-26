İsrail askerleri Gazze'de 9 Filistinliyi vurdu

ABD Başkanı Trump'ın Kudüs kararı sonrası başlayan protestolarda sivillere gerçek mermiyle saldıran İsrail askerleri, bugün de Gazze'de Filistinlileri vurdu.

İSRAİL ASKERLERİ 9 KİŞİYİ VURDU

İsrail’in Gazze Şeridi’ne uyguladığı ablukayı protesto eden Filistinlilere İsrail askerlerinin müdahalesi yine sert oldu. İsrail askerlerinin gerçek ve plastik mermi kullanması sonucu 9 Filistinli yaralandı.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin gösteri düzenleyen Filistinli gençlere açtığı ateş sonucu 9 kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı ifade edildi.



