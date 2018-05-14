İsrail askerleri Gazzelilere ateş açtı

Gazze'de İsrail asker ve polisleri vahşet saçıyor. Asker üniformalı katiller, ellerinde bayrak ve flamadan başka bir şey bulunmayan Filistinli göstericilerin üzerlerine ateş açtı. Göstericiler tek tek vurularak öldürüldü. O anlar kameraya yansıdı.

İsrail askerleri Gazzelilerin üzerine kurşun yağdırdı

FİLİSTİNLİLERİ VURDULAR

Göstericiler hep birlikte tepelere doğru yürürken, eli silahlı İsrailliler göstericilerin üzerlerine önce gaz attı. Gaz ile de yetinmeyen barbar İsrail askerleri, sonrasında ise göstericilerin üzerlerine acımasızca ateş açtı.

Göstericilerin teker teker vurulduğu görüntüler yayınlanırken, eylemciler yerdeyken de İsrail askerleri ateşi durdurmadı.

KUDÜS ÖFKESİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın dünyanın karşı çıkmasına rağmen ABD'nin İsrail Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararı bugün uygulamaya koyuluyor. İsrail'in Kudüs kentinde yapılacak tören ve kutlamalar nedeniyle güvenlik alarmı verildi. Çoğu Avrupa ülkesi dünyayı öfkelendiren tören için Kudüs'e temsilci göndermeyerek net bir mesaj verirken, Filistinliler bugün kapsamlı protesto yürüyüşleri düzenliyor. Sosyal medyadan durumla ilgili son rakamları paylaşan yerel kaynaklar, İsrail askerinin ateş açması sonucu Gazze'de 37 kişinin hayatını kaybettiğini, 510 kişinin gerçek mermiyle yaralandığını aktardı. Toplamda yaralı sayısının en az 1000 olduğu belirtiliyor.