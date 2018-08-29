Ras Karkar Köy Meclisi Başkanı Rabi Ebu Fahide, İsrail ordusunun köy halkından onlarca kişinin tarlalarına gitmesine engel olduğunu, söz konusu tarlalarda Yahudi yerleşimcilerin gayrimeşru yerleşim bölgesi kurmak amacıyla çalışma yürüttüğünü söyledi.
GAZ BOMBASI ATILDI
Topraklarının işgal edilmesine karşı çıkan Ras Karkar köyü sakinleriyle İsrail askerleri arasında arbede yaşandığını aktaran Ebu Fahide, askerlerin köy sakinlerine göz yaşartıcı gaz ve ses bombasıyla saldırdığını ifade etti.
İsrail askerleri ile köylüler arasında arbede çıktı VİDEO
Ebu Fahide, İsrail'in gaz bombasından etkilenen onlarca Filistinlinin boğulma tehlikesi yaşadığını ve tedavilerinin olay yerinde yapıldığını belirtti.
KÖY GİRİŞİ KAPATILDI
Köy Meclisi Başkanı Ebu Fahide, İsrail askerlerinin köyün girişini kapattığını sözlerine ekledi.