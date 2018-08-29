taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.4274
Euro
7.5193
Altın
1204.07
Borsa
93464.82

İsrail askerleri ile köylüler arasında arbede çıktı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ramallah kentinin batısındaki Ras Karkar köyünde Yahudi yerleşimcilerin faaliyetlerine karşı çıkan Filistinlilere saldırdı.

AA | 29.08.2018 - 17:17..
  1. Haberler
  2. Dünya

Ras Karkar Köy Meclisi Başkanı Rabi Ebu Fahide, İsrail ordusunun köy halkından onlarca kişinin tarlalarına gitmesine engel olduğunu, söz konusu tarlalarda Yahudi yerleşimcilerin gayrimeşru yerleşim bölgesi kurmak amacıyla çalışma yürüttüğünü söyledi.

GAZ BOMBASI ATILDI

Topraklarının işgal edilmesine karşı çıkan Ras Karkar köyü sakinleriyle İsrail askerleri arasında arbede yaşandığını aktaran Ebu Fahide, askerlerin köy sakinlerine göz yaşartıcı gaz ve ses bombasıyla saldırdığını ifade etti.

İsrail askerleri ile köylüler arasında arbede çıktı VİDEO

Ebu Fahide, İsrail'in gaz bombasından etkilenen onlarca Filistinlinin boğulma tehlikesi yaşadığını ve tedavilerinin olay yerinde yapıldığını belirtti.

KÖY GİRİŞİ KAPATILDI

Köy Meclisi Başkanı Ebu Fahide, İsrail askerlerinin köyün girişini kapattığını sözlerine ekledi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türkiye'de iPhone satışları düştü

Türkiye'de iPhone satışları düştü

504
Ahmedinejad tweet atmadan duramıyor

Ahmedinejad tweet atmadan duramıyor

45
Köylülerin yıllardır yaktığı madde kehribar çıktı

Köylülerin yıllardır yaktığı madde kehribar çıktı

127
Adnan Oktar'ın gizli kasası yakalandı

Adnan Oktar'ın gizli kasası yakalandı

21
Üniversiteyi bırakıp PKK'ya katılan terörist öldürüldü

Üniversiteyi bırakıp PKK'ya katılan terörist öldürüldü

361
Suudi Arabistan'ın lüks hac turizmi

Suudi Arabistan'ın lüks hac turizmi

199
Alman muhabiri şoke eden Erdoğan hayranı çocuk

Alman muhabiri şoke eden Erdoğan hayranı çocuk

121
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM