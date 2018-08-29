İsrail askerleri ile köylüler arasında arbede çıktı

Bakan Gül: Daha fazla özgürlük ve insan hakları çalışması gerçekleştireceğiz

1 AB ile vize serbestisi çalışmaları devam edecek Dışişleri, İçişleri, Hazine ve Maliye ile Adalet Bakanı AB Reform Eylem Grubu toplantısının ardından açıklama yaptı. Vize serbestisi için çalışmaların devam ettiği dikkat çeken kısım oldu.

2 Açlıktan Bodrum'a inen domuzları eliyle besledi Muğla Bodrum'da aç kaldığı için şehir merkezine inen domuzları taksi şoförü Mert Algın eliyle besledi.

3 AB Reform Grubu Bakanlarının önemli mesajları AB Reform Grubu toplantısının ardından 4 Bakan kendi alanlarında atılacak adımlarla ilgili açıklamalar yaptı.

4 İcra memurlarının aldığı kızın babası: Onu alacağım İstanbul Bağcılar'da icra memurları tarafından alınan Yağmur'un babası Metin Çorlu, kızının velayetini almak için her türlü mücadeleyi vereceğini söyledi.

5 ATM'yi araca bağlayıp götürdüler Kar maskeli hırsızlar, Kosova'nın en büyük alışveriş merkezlerinden birinde, bekçiyi silah zoruyla etkisiz hale getirdikten sonra bir bankaya ait ATM'yi soydu.

6 Ak düşmeden saçları kurtarabilirsiniz Zamansız beyazlayan saçlar kuaförlerin desteği ile düzeltilebilse de, tamamıyla kurtulmak asla mümkün değil. Uzmanlara göre ise tüketilen besinlerle beyazların önüne geçilebiliyor.