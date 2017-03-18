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İsrail askerleri mülteci kampında Filistinlilere ateş açtı

İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın El-Halil kentinde açtığı ateş sonucu yaralanan iki Filistinliden birinin hayatını kaybettiği bildirildi.

18.03.2017 - 06:37
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SD

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, El-Halil kentindeki El-Arub Mülteci Kampı'nda İsrail askerleri ile Filistinliler arasında çıkan çatışmada ağır yaralanan Murat Yusuf adlı Filistinli gencin yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Olaylarda bir kişinin de yaralandığı aktarılan açıklamada, yaralı Filistinlinin sağlık durumuna ilişkin bilgi verilmedi.

FİLİSTİNLİ GRUP TAŞLARLA KARŞILIK VERDİ

Görgü tanıkları ise söz konusu mülteci kampının girişinde Filistinli grubun, kendilerine gerçek ve plastik mermilerin yanı sıra göz yaşartıcı gazla müdahale eden İsrail güçlerine molotofkokteyli ve taş atarak karşılık verdiğini ifade etti.

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