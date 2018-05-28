İsrail'in Filistinlilere yönelik zulmü devam ediyor. Çok sayıda İsrail askeri bu sabah Ramallah yakınlarındaki El-Amari Filistin Mülteci Kampı'na baskın yaptı. Baskına tepki gösteren Filistinliler ile İsrail askerleri arasında arbede çıktı.

13 FİLİSTİNLİ YARALANDI

İsrail askerleri Filistinlileri dağıtmak için plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullandı. Filistin Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, İsrail askerlerinin saldırılarında 13 Filistinli yaralandı.

Kamp sakinleri birçok eve baskın düzenleyen İsrail askerlerinin 9 Filistinliyi gözaltına aldığını aktardı.

İsrail askerlerinden Filistin mülteci kampına baskın - VİDEO

11 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde de 11 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, 11 Filistinlinin "terör faaliyetlerine" katıldıkları iddiasıyla gözaltına alındığı ifade edildi.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te hemen her gün evlere baskın düzenleyerek çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 450'si idari tutuklu, 12'si milletvekili ve 300'ü çocuk olmak üzere yaklaşık 6 bin 500 Filistinli bulunuyor.