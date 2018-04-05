İsrail askerlerine ateş emrine uymayın çağrısı

İsrailli insan hakları kuruluşu B'Tselem'in resmi internet sayfasından yayımlanan bildiride, İsrail askerlerininFilistinli göstericilere neden ateş açmaması gerektiği kapsamlı şekilde anlatıldı.

"YASALARA AYKIRI"

"Silahsız ve tehdit oluşturmayan insanlara karşı gerçek mermi kullanımı yasalara aykırıdır." denilen açıklamada, tel örgülere yaklaşan veya bu örgüleri geçmeye teşebbüs eden kişilere karşı gerçek mermiyle ateş açılması emri verilemeyeceği belirtildi.

"ÖNLEM ALMAK YERİNE ATEŞ AÇILDI"

B'Tselem'in açıklamasında, geçen hafta cuma gününden bu yana Gazze sınırında, İsrail askerlerinin gerçek mermiyle ateş açarak 19 Filistinliyi öldürmesi ve bin 500'den fazlasını yaralaması eleştirildi.

Bildiride, İsrail ordusunun Gazze sınırındaki protestolara karşı hazırlıklı olmasına rağmen İsrailli yetkililerin sivil kayıpların azaltılması için önlem almak yerine, Gazze sınırındaki tellerden yüzlerce metre ötedeki göstericilere gerçek mermi ile ateş açılması emri verdiğine dikkat çekildi.

"YASA DIŞI EMİRLERE UYMAK SUÇTUR"

İsrail askerlerinden Filistinli sivillere karşı gerçek mermi kullanılması emrine karşı çıkmaları istenen açıklamada, "Yasa dışı emirlere uymak suçtur." hatırlatması yapıldı.

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