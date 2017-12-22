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İsrail askerlerinin Cuma barbarlığı

BM'de ABD'nin kararını reddeden oylama sonrası İsrail'de barbarlık artarak devam ediyor. Aksa'da namaz kılan Filistinlilere cami çıkışında İsrail polis ve askerleri saldırdı.

Haber Merkezi | 22.12.2017 - 15:28..
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İsrail askerlerinin Cuma barbarlığı

İsrail'in insanlık dışı saldırganlığı, BM'de alınan Kudüs kararı sonrası katlanarak arttı. Cuma namazı için camilere akın eden Müslümanlara girişlerde zorluk çıkartan İsrail güvenliği, çıkışlarda da camii cemaatine saldırdı.

Kudüs ve Ramallah'ta gerçekleştirilen müdahaleler yine İsrail barbarlığıyla doluydu.

İsrail askerlerinin Cuma barbarlığı VİDEO

AKSA'DA BARBARLIK

İşgalci İsrail devletine bağlı polisler, Cuma öncesinde Aksa'ya girişler konusunda zorluklar çıkarttı. Keyfi olarak bazı Müslümanları içeri almadığı belirtilen İsrail polisleri, Cuma sonrasında ise olaylar saldırganlıklarını durdurmadı.

İsrail askerlerinin Cuma barbarlığı

İşgalci teröristler camii cemaatinin dağıldığı sırada kalabalığın üstüne saldırdı. Aksa'nın kapısının önünde toplanan İsrail kuvvetleri, kadın, çocuk, yaşlı demeden herkesin üstüne saldırdı, darp etti.

İsrail askerlerinin Cuma barbarlığı

İsrail askerlerinin Cuma barbarlığı - GALERİ

ÇOCUKLAR YİNE GÖZALTINDA

İsrail askerlerinin eylemlerdeki en büyük hedefleri olan çocuklara yönelik gözaltılar yine burada da devredeydi. Küçük yaştaki çocukları tek tek toplayan askerler yine çocuk toplama kamplarına götürülmek üzere gözaltına aldı.

İsrail askerlerinin Cuma barbarlığı

RAMALLAH'TA ŞİDDET

İsrail asker ve polislerinin zulmü Kudüs ile de sınırlı değildi. Ramallah'ta da Cuma çıkışı kalabalığın üzerine saldıran İsrail askerleri plastik mermi, gaz bombası ile müdahale etti. Yakalanan Filistinliler ise darp edildi.

İsrail askerlerinin Cuma barbarlığı

İsrail barbarlığına karşı gelen Filistinliler de askerlere taş atarak cevap verdi. Bu durum karşısında İsrail askerlerinin cevabı da yine sert oldu. Yer yer gerçek mermiler ile ateş açıldı.

İsrail askerlerinin Cuma barbarlığı

BASIN MENSUPLARINA SERT MÜDAHALE

İsrail askerlerinin sivillere yönelik sert tavrı, hiç kimseyi dinlemedi. Alanda bulunan basın mensuplarına da sert müdahalelerde bulunan asker ve polislerin üzerine gaz bombaları atıldı, ateş açıldı.

İsrail askerlerinin Cuma barbarlığı

Çıkan olaylarda da Kudüs'te 4 Ramallah'ta 6 kişinin yaralı olarak hastanelere kaldırıldığı belirtildi. Ayrıca Ramallah'ta da 1 gazeteci İsrailli askerlerin müdahaleysiyle yaralandı.

İsrail askerlerinin Cuma barbarlığı

İsrail askerlerinin Cuma barbarlığı

TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR GÖSTERİLERİ

Bu arada Kudüs ve Ramallah'taki gösterilerde Filistinlilerin Türkiye'ye cevabı da vardı. Kudüs haksızlığını BM'ye duyurarak uluslararası arenada duyarlılık oluşturan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Filistinliler Aksa'nın kapısının önünde Türk baraları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan posterleri ile gösteri düzenlediler.

İsrail askerlerinin Cuma barbarlığı

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