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İsrail askerlerinin öldürdüğü Filistinli defnedildi

İsrail tarafından bir aya yakın süredir bekletildikten sonra teslim edilen Filistinli kadının cenazesi Kudüs'te toprağa verildi.

27.04.2017 - 08:51
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İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden ve naaşı yaklaşık bir aydır alıkonulan Filistinli Siham Ratib Nemr'in cenazesi Kudüs'te defnedildi. Mescid-i Aksa'nın Babu'l Amud Kapısı yakınında İsrail askerlerine bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla geçen ay öldürülen Nemr'in cenaze törenine yüzlerce kişi katıldı.

İsrail askerlerinin öldürdüğü Filistinli defnedildi

BİR AY ÖNCE ÖLDÜRÜLDÜ

Filistinli kadının naaşı, Doğu Kudüs'teki Şa'fat Mülteci Kampı Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Anata beldesindeki Şüheda Kabristanı'nda toprağa verildi. Filistin Kızılayı, İsrail askerleri tarafından Kudüs'te bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla yaklaşık bir ay önce vurularak öldürülen Filistinli kadının naaşının dün İsrail tarafından teslim edildiğini duyurmuştu.

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