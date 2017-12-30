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İsrail askerlerinin yaraladığı Filistinli şehit oldu

İsrail askerlerinin, Gazze sınırında ABD’nin Kudüs kararına tepki için düzenlenen gösterilere müdahalesinde yaralanan Filistinli Cemal Muhammed Salih'in bu sabah şehit olduğu bildirildi.

AA | 30.12.2017 - 09:42..
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  2. Ekonomi

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 20 yaşındaki Salih'in tedavi gördüğü hastanede bu sabah şehit olduğunu belirtti.

GERÇEK MERMİYLE GÖĞSÜNDEN VURDULAR

Salih, dün Gazze'nin orta kesimindeki El-Bureyc Kampı'nın doğu sınırında düzenlenen gösterilerde İsrail askerlerinin kullandığı gerçek merminin göğüs kısmına isabet etmesi sonucu ağır yaralanmıştı.

YÜZLERCE KİŞİ YARALANDI

Trump’ın Kudüs'ü "İsrail’in başkenti" olarak tanımasından bu yana, başta işgal altındaki Doğu Kudüs olmak üzere, Batı Şeria'nın çeşitli yerlerinde ve Gazze sınırında gösteri düzenleyen Filistinlilere İsrail güvenlik güçlerinin müdahalelerinde yüzlerce Filistinli yaralandı.

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