İsrail askerlerinin yaraladığı Filistinli şehit oldu

Denizli'nin Çal ilçesinde, hiç okula gitmeyen 71 yaşındaki Fatma Karan, ilerleyen yaşına rağmen teknolojiye meydan okuyarak, asırlık dokuma tezgahında aile bütçesine katkı yapmak için çalışıyor.

ABD’nin New York eyaletinde bir buçuk yıl içerisinde üç ölümcül terör saldırısının ardından yeni yıl kutlamaları öncesinde görülmemiş güvenlik önlemleri alındı.

Nobel Ödüllü yazar Isaac Bashevis Singer’ın “Keçi Zlate ve Başka Öyküler” Celâl Üster çevirisiyle Can Çocuk Yayınları tarafından yayımlandı.

Fenerbahçe'nin Sion'a kiralık olarak gönderdiği Salih Uçan, İtalya ve İsviçre'de yaşadığı zorluklardan bahsetti.

Portekiz Coimbra Üniversitesi’nde yapılan araştırmaya göre; 30'lu yaşlarda çocuk sahibi olan kadınlar daha uzun yaşıyor.

Borsa İstanbul, bu yıl altının önüne geçti. Borsa'nın 2018'e de damga vurması bekleniyor.

2017'nin en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu

İsrail askerlerinin, Gazze sınırında ABD’nin Kudüs kararına tepki için düzenlenen gösterilere müdahalesinde yaralanan Filistinli Cemal Muhammed Salih'in bu sabah şu sabah şehit olduğu bildirildi.

1 Kesintiler yapıldıktan ve AGİ'ler eklendikten sonra asgari ücret Yasal kesintiler yapılıp asgari geçim indirimleri dahil edildikten sonra, net asgari ücret tutarlarının ne kadar olacağı açıklandı.

2 Enes Batur'un Altın Kelebek'i geri alındı Altın Kelebek ödüllerinde bir ilk yaşanarak, yeni bir dalda ödül verilmişti. En İyi YouTuber ödülü, Enes Batur'dan geri alındı.

3 İran'da protestolar ve iç karışıklık hesapları İran'ın bazı şehirlerinde "hayat pahalılığı" gerekçesiyle düzenlenen protestolara dikkatle bakıldığında "Gezi" havası alınıyor. "Duran kadın"lı eylemleri bile var.

4 Ürdün Kralı kardeşlerini ve kuzenini ev hapsine attırdı Arap dünyasında taht savaşları var. Suudi Arabistan, kendisi gibi düşünmeyen ülkelere müdahale ediyor. Bu defa hedeflerinde Ürdün var: Ürdün istihbaratı olası bir darbe girişimini engelledi.

5 İlber Ortaylı: Trump'ın yaptığı cahilliktir ABD Başkanı Trump'ın Kudüs'ü İsrail başkenti ilan etmesi hakkında konuşan tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Trump'un böyle işlere karışması tam bir provokasyondur, cahilliktir." dedi.

6 Alaattin Çakıcı'nın yeğenine silahlı saldırı Alaattin Çakıcı'nın yeğeni olduğu belirlenen Adem Çakıcı, Kadıköy'de bir kafeteryada silahlı saldırıya uğradı.