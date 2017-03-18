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İsrail Başkonsolosluğu önünde ezan protestosu

Erbakan Vakfı üyeleri, yasa tasarısını, İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde ezan okuyarak protesto etti.

18.03.2017 - 01:05
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Erbakan Vakfı üyeleri, İsrail'in, ülkede ezanın belli saatlerde hoparlörle okunmasına yasak getiren kanun tasarısını protesto etti.

Beşiktaş'ta, İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğunun bulunduğu binanın önüne gelen vakıf üyeleri, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla "Mescid-i Aksa Onurumuzdur" şeklinde slogan attı.

İsrail Başkonsolosluğu önünde ezan protestosu

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan eylemde konuşan Erbakan Vakfı İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Ali Koçer, ezanın nesillere hayat veren çağrı olduğunu söyleyerek, "Ezan, sabahın ufkundan gecenin karanlığına yayılan, insana yitirdiği ve sahip olması gereken varlığı tembih eden, kulun hürriyetinin secdeden geçtiğini hatırlatan ve hürriyetine göz dikmiş şeytanların karşısında kıyama davet eden kutlu bir çağrıdır." dedi.

"Ezan yasağı" tasarısına tepki gösteren Koçer, "Çözüm ancak ve ancak İslamı yeryüzüne hakim kılmak mücadelesinde geçer. Bu da İslam Birliğini harekete geçirmekle gerçekleşecektir." ifadesini kullandı.

Grup, okunan duanın ardından buradan ayrıldı.

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