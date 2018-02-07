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İsrail Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde İsrail askerleriyle Filistinliler arasında çıkan olaylarda 1 Filistinlinin şehit olduğu, 59'unun yaralandığı bildirildi.

AA | 07.02.2018 - 03:53..
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Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, "Nablus'taki olaylarda 32'si gerçek, 26'sı plastik mermiyle 1'i ezilerek 59 kişi yaralandı." bilgisi verildi.

Açıklamada, 51 Filistinlinin ise göz yaşartıcı gaz nedeniyle boğulma tehlikesi geçirdiği ifade edildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri Nablus'ta baskın düzenleyerek, Cebel eş-Şimali Mahallesi'ndeki bir evi abluka altına aldı.

İsrail Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü

9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Evde ikamet edenlerin dışarı çıkmasını isteyen askerler, çevredeki Filistinli gençleri dağıtmak için göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermi kullandı. Filistinli gençler ise taş ve molotofkokteylleriyle karşılık verdi.

Olaylar sırasında İsrail askerleri 9 kişiyi gözaltına aldı.

İsrail makamlarından henüz açıklama yapılmadı.

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