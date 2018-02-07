CHP'li Erdal Aksünger: Değişim isteği bende de var

1 İsrail Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde İsrail askerleriyle Filistinliler arasında çıkan olaylarda 1 Filistinlinin şehit olduğu, 59'unun yaralandığı bildirildi.

2 Düzce'de baba ve iki oğlu sobadan zehirlendi Düzce'de yaşayan Ramazan Zorlu ve iki oğlu, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

3 AB 'Türkiye'ye DEAŞ'a odaklanalım' dedi Türkiye'nin YPG'yi istikrarlı bir şekilde vurması, ABD temsilcilerinden sonra AB temsilcilerini de korkuttu. Mogherini, ABD sözcüleri gibi, 'DEAŞ'a odaklanılsın' ifadesini kullandı.

4 Taksiciler Mehmetçik için kan verdi İstanbul'da bulunan yaklaşık bin taksici önce Zeytin Dalı Harekatı'na destek amaçlı konvoy yaptı, daha sonra kan verdi.

5 Denizli'de silahlı kavga: 2 yaralı Denizli'de daha önce aralarında husumet olduğu ileri sürülen kişiler arasında çıkan silahlı kavgada, 2 kişinin yaralandığı belirtildi.

6 Abbas'tan BM'ye İsrail eleştirisi Filistin'in sorunları hakkında BM'nin bu güne kadar 705 karar aldığını ancak uygulanmadığını hatırlatan Filistin Devlet Başkanı Abbas, "Madem İsrail kanunların üstünde, BM'nin ne anlamı var" dedi.