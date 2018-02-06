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İsrail Batı Şeria'da bir Filistinliyi şehit etti

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinliyi şehit ettiği bildirildi.

AA | 06.02.2018 - 10:42..
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İsrail askerleri sistematik olarak uyguladığı Filistinlilere yönelik şiddeti, yine can aldı. İsrail askerleri Ahmet Cerrar isimli filistinliyi acımasızca kurşuna dizdi.

İsrail Batı Şeria'da bir Filistinliyi şehit etti

BİR AYDIR ARANIYORDU

İsrail ordu sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ahmed Cerrar isimli Filistinlinin Cenin yakınlarında bir köyde saklandığı yerden kaçmaya çalıştığı sırada öldürüldüğünü ifade etti. Adraee, Cerrar'ın bir aydan bu yana arandığını belirtti.

İsrail, yaklaşık bir ay önce Nablus'ta bir Yahudi yerleşimcinin ölümünden Cerrar'ın sorumlu olduğunu iddia ediyor.

İsrail Batı Şeria'da bir Filistinliyi şehit etti

İSRAİL'İN KEYFİ ŞİDDET MEYİLİ

İsrail askerleri, bir süredir Cerrar'ı aradıkları gerekçesiyle Cenin kentindeki evlere sık sık baskın yapıyordu. Askerler, geçen ay Cenin'e düzenledikleri baskında Filistinlilere ait 4 evi yıkmış, Cerrar'ın akrabalarından birini şehit etmişti.

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