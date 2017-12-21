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İsrail Batı Şeria'da Yahudi yerleşim yerleri kuracak

50 yıldır Batı Şeria'yı işgali altında bulunduran İsrail'in makamları, Ürdün Vadisi'ne üç yeni Yahudi yerleşim birimi inşa etmeyi planladı.

AA | 21.12.2017 - 03:31..
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Binyamin Netanyahu başbakanlığındaki İsrail hükümeti, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ağvar bölgesinde 10 bin Yahudinin iskan edileceği üç yeni Yahudi yerleşim birimi kuracak.

İsrail Batı Şeria'da Yahudi yerleşim yerleri kuracak

"İSRAİL SAYIYI ARTTIRMAK İSTİYOR"

Hükümetin planında ayrıca Ağvar'da halihazırdaki Yahudi yerleşim birimlerine 14 yeni mahallenin inşa edilmesiyle genişletme planının olduğu belirtilen haberde, "Şu aşamada planlanan Yahudi yerleşim birimlerinin inşasına ilişkin resmi bir açıklama yapılmış değil ve bu plan için de herhangi bir bütçe ayrılmış değildir." ifadesine yer verildi.

Ağvar'da 20 Yahudi yerleşim biriminin bulunduğu, bu bölgede 4 bin 500 Yahudinin meskun olduğu ve hükümetin bu sayıyı artırmak istediği de kaydedildi.

Netanyahu liderliğindeki İsrail hükümeti, son dönemde işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te Yahudi yerleşim birimi inşa faaliyetlerine hız verdi.

İsrail Batı Şeria'da Yahudi yerleşim yerleri kuracak

50 YILDIR YERLEŞİM BİRİMİ KURUYORLAR

İsrail'in 1967'den bu yana işgali altındaki Batı Şeria'da 131, Doğu Kudüs'te 10, Batı Şeria'nın tepelerindeki bölgelerde ise 116 yerleşim birimi kurduğu ifade ediliyor.

Batı Şeria'daki yerleşim birimlerinde yaklaşık 500 bin, Doğu Kudüs'tekilerde ise 220 bin yerleşimcinin ikamet ettiği, İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşimcilerin sayısını kısa sürede 1 milyona çıkarmak istediği belirtiliyor.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria, A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

İsrail Batı Şeria'da Yahudi yerleşim yerleri kuracak

3 BÖLGEYE AYIRDILAR

Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e güvenliği İsrail'e devredilmiş, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

Anlaşmaya göre nihai çözüm sağlanıncaya kadar taraflar sahadaki gerçekliği değiştirecek adımlar atmayacaktı ancak İsrail, Oslo Anlaşması'nı ihlal ederek bu bölgeye Yahudi grupları yerleştirmeye ve askeri karargah kurmaya devam etti.

Uluslararası hukuka göre, bu bölgelerdeki tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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