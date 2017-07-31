İsrail Büyükelçiliği önünde Mescid-i Aksa protestosu

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1 Lucescu Mehmet Özbek'in gönderilmesini istedi Mircea Lucescu, Galatasaray Yöneticisi Can Topsakal ile yaptığı görüşmede Florya'nın tek patronu olmak istediğini söyledi.

2 Benzin ve motorinde zam Benzin ve motorinde bu geceden itibaren 11 kuruş zam uygulanacak.

3 Yetersiz uyku şişmanlatıyor Yeterli saat uyumayanların daha kilolu olduğu tespit edildi. Yetişkin bir insanın 7 saat uyuması gerekiyor.

4 Venezuela'da seçim krizi: 10 ölü Yeni anayasayı yazacak Kurucu Meclis için dün seçim yapıldı. Seçim sonrası protestolar en üst seviyeye ulaştı.

5 Meclis'te 'Beyaz Kürtler' tartışması yaşandı TBMM Başkanvekili Aydın, HDP'li Beştaş'ın eleştirilerine "Ben de Kürtüm ama görüyorum ki Beyaz Kürtler çoğalmış" cümleleriyle karşılık verdi

6 Sıla'nın Açıkhava'dan kazancı belli oldu Geçtiğimiz hafta Harbiye Açıkhava Cemil Topuzlu'da konserler veren Sıla, buradan 1 milyon TL kazandı.