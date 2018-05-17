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İsrail Büyükelçisi VIP'yi tercih etse aranmayacaktı

Türkiye'den kovulan İsrail Büyükelçisi Naeh, gidişi sırasında havaalanında aranmasına tepki göstermişti. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Büyükelçi'ye yanıt verdi.

Haber Merkezi | 17.05.2018 - 13:24..
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İsrail Büyükelçisi VIP'yi tercih etse aranmayacaktı

İsrail'in Kudüs'te Filistinlilere gerçekleştirdiği katliamın ardından Türkiye, İsrail Büyükelçisi Eitan Naeh'i ülkesine gönderme kararı aldı.

Naeh bu karardan sonra Ankara'dan tarifeli uçakla İstanbul'a gelerek, havalimanındaki VIP alanını kullanmadan Dış Hatlar Gidiş Terminali'nde yolcuların kullandığı alanda bilet işlemlerini yaptıdı.

SIRADAN BİR YOLCU GİBİ GİTMİŞTİ

Pasaport kontrolünün ardından terminaldeki 205 numaralı salona gelen ve burada sıraya girerek özel yer hizmetleri firması tarafından yapılan rutin güvenlik kontrollerinden geçen Naeh, Türk Hava Yolları'na ait tarifeli uçakla 11.30'da Tel Aviv'e hareket etti.

İsrail'in Ankara Büyükelçisi Türkiye'den ayrıldı ViDEO

MUAMELEDEN RAHATSIZLIĞINI İLETTİ

Naeh, Türkiye'nin Tel Aviv Geçici Maslahatgüzarı Umut Deniz'e Türkiye'den ayrılırken kendisine uygulanan muameleden duyduğu rahatsızlığı iletti.

İsrail Büyükelçisi VIP'yi tercih etse aranmayacaktı

"İSRAİL BÜYÜKELÇİSİ VIP'DEN GEÇSEYDİ ARANMAYACAKTI"

Üzerinin aranmasına tepki gösteren Büyükelçi'ye yanıt Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan geldi: "İsrail Büyükelçisi pekala parasını ödeyip VIP'den geçebilirdi. İsrail'de bizim büyükelçiliğimiz ya da bizler, para ödeyerek geçiyoruz. Büyükelçi VIP'den değil de normal geçişten gittiği zaman ister istemez bu prosedürlere uyacak. Herkes uyuyor, vatandaş da uyuyor. Eğer buna tabi olmak istemiyorsan parasını verip VIP'den geçeceksin."

İsrail Büyükelçisi VIP'yi tercih etse aranmayacaktı

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